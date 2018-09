E, com vocês, Flávio Florence...

Ademir Medici



23/09/2018 | 07:00



“Flávio Florence merece uma tese de mestrado e doutorado. Ainda bem, ele é lembrado. O nome dele deve ser perpetuado à eternidade. Estarei presente neste domingo na Catedral.”

Alexandre Takara, professor e escritor, orientador desta página Memória.

“Ficaram boas lembranças. Para nós foi uma fase muito boa. Aprendemos muita coisa com ele. Ter disciplina. Ele era muito exigente, mas era o exigente naquilo que ele mais gostava. Para ele tudo tinha que ser o mais perfeito.”

Eliane Kaesemodel, em entrevista para o DGABC TV sobre a figura humana e musical de Flavio Florence.

“Eu tenho um filho. Outros integrantes do Coro da Fundação Santo André tinham filhos. As crianças ficavam quietinhas assistindo aos ensaios. Aprendiam com o maestro Flávio Florence sobre o que ele mais gostava: ‘A música é a minha vida’. Contagiava a todos.”

Ermelinda Marçal, também no DGABC TV.

“O CD O Messias o Coral Municipal de Santo André gravou em 1994, 1995, na Igreja Luterana de Santo André, de madrugada, com o pessoal do Camerati (gravadora andreense). Fizemos várias apresentações: no Mosteiro de São Bento, na Igreja da Consolação, em Santos, no Teatro Municipal de Santo André, na Catedral do Carmo. Um tour divulgando o nosso CD. Foi uma época muito gostosa.”

Marcia Miyashiro, nossa motivadora a realizar esta série. Foi ela quem nos lembrou da entrevista com o maestro Flávio Florence que realizamos em abril de 2008, em São Bernardo, no estúdio do ABCD Maior – obrigado, Banana!

É isso, gente. Dez longos anos sem o maestro Flávio Florence. Quantas lembranças. Ele está vivo no coração de tantos. Está relembrado no programa Memória do DGABC TV – vejam lá em www.dgabc.com.br, num trabalho genial de edição do jornalista Vicenzo Varin. Feliz Santo André por ter convivido com alguém tão talentoso, humano e leal.

Homenagem ao maestro

Flávio Florence

Participantes: Coro da Cidade de Santo André e ex-integrantes dos Corais Municipal e da Fundação Santo André

Regência: maestro Roberto Ondei

Data: hoje, domingo, dia 23

Horário: 16h

Local: Catedral do Carmo, em

Santo André

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 23 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6865

Manchete – Constituição é aprovada: 474 votos a 15 (todos do PT) e seis abstenções

Indústria – Volkswagen adota novo slogan para mudar a imagem: ‘Você conhece, você confia’.

Política – Acirrada briga de propaganda eleitoral em São Caetano.

Memória – A vida nos patamares da descida da Serra.

Jogos Olímpicos – Em Seul, Brasil vence a Iugoslávia e é o campeão do Grupo 4 da primeira fase.

Adeus – Morre Faustino Pompermayer, líder autonomista de São Caetano.

Lourenço Diaféria (crônica) – Um brasileiro em Paris.

Em 23 de setembro de...

1812 – Criada a Freguesia de São Bernardo, a nona da cidade de São Paulo, e sua respectiva paróquia religiosa, que pelos 100 anos seguintes seria a única do atual Grande ABC.

Portanto, a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Basílica de São Bernardo, alcança hoje o ano 206 da sua história.

1918 - Flaquer Sobrinho & Companhia inaugura novo laboratório farmacêutico em Santo André.

Inaugurada a 2ª Exposição Industrial de São Paulo, no Palácio das Indústrias.

Encerrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro o 1º Congresso Brasileiro de Jornalistas.

A gripe espanhola: Marinha quer os nomes dos brasileiros vitimados nas operações de guerra; moléstias contagiosas grassam nos portos estrangeiros; 55 brasileiros já morreram.

A guerra. Do noticiário do Estadão: os aliados na Palestina: 18 mil turcos prisioneiros e 120 canhões apreendidos.

1968 – Fundado o Lions Clube Parque, em Santo André.

Santos do Dia

Lino: o primeiro sucessor de Pedro, o segundo papa e o primeiro papa italiano.

Governou a Igreja entre os anos 67 e 76, sendo martirizado e sepultado ao lado do túmulo de São Pedro, no Vaticano.

Pio de Pietrelcina

Helena de Bolonha

Tecla de Icônio

Hoje

Dia Internacional da Memória do Comércio dos Escravos e sua Abolição

Dia do Soldador

Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações

Dia Nacional do Sorvete

Início da Primavera, às 22h53

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 23 de setembro:

Em São Paulo, Serra Negra. Elevado a município em 1859, quando se separa de Mogi Mirim.

No Maranhão, Arixá

Em Minas Gerais, Campos Altos, Ferros e Três Corações

Em Santa Catarina, Romelândia, São Bento do Sul e Timbé do Sul

No Paraná, Siqueira Campos.

Fonte: IBGE