Conflito entre torcidas de São Caetano e Santo André deixa feridos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 20:36



São Caetano e Santo André jogaram à tarde pela Copa Paulista, em clássico que terminou em 0 a 0 no Anacleto Campanella, no bairro Olímpico. Antes e depois do duelo, torcedores proporcionaram cenas lamentáveis. Cerca de uma hora antes de a bola rolar, ônibus que levaria a Fúria Andreense ao estádio foi apedrejado e não conseguiu chegar ao destino. Depois da partida, por volta das 19h, integrantes da torcida do Azulão atacaram a sede da torcida andreense, na Rua Erato, na Vila América, e houve confronto.



Segundo informações preliminares, três torcedores ficaram feridos, sendo um com relativa gravidade, de acordo com testemunhas. Todos foram encaminhados ao CHM (Centro Hospitalar Municial) de Santo André. No local do confronto entre os torcedores ficaram vestígios de sangue e muitos cacos de vidro.