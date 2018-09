Acidente em racha deixa um morto em Mauá

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 20:14



Um homem de 29 anos morreu e outro ferido na madrugada deste sábado, um veículo colidir contra um poste, em Mauá. Segundo testemunhas, o acidente teria sido provocado durante uma disputa de racha.

A ocorrência aconteceu por volta das 0h10 na Avenida Capitão João, na altura do número 2.059, no Centro da cidade. Segundo testemunhas, um veículo modelo Vectra teria invadido a mão contrária da via, em alta velocidade, durante a disputa de um racha, chocando-se num poste.

O impacto provocou a morte imediata do passageiro do veículo Caio Fidelis da Silva, que não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro, identificado como o ajudante de pintor Denis Adelino de Souza, 26, teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Clínicas Dr. Radámes Nardini, em Mauá

Conforme testemunhas, o segundo veículo envolvido no racha fugiu do local sem prestar socorro.

Um terceiro veículo que passava pelo local chegou a se colidir com o Vectra após a batida no poste, porém as duas passageiras do carro não tiveram ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, Denis que conduzia o veículo no momento do incidente foi preso em flagrante por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção deliberada de matar.