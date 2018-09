Priscila Tossan dá trabalho em The Voice Brasil, diz colunista

22/09/2018 | 19:11



Eita! Segundo o colunista Leo Dias, a participante do The Voice Brasil, Priscila Tossan, está dando trabalho para a produção do programa. Recusando sugestões e ensaiando de um jeito e fazendo do outro, Priscila estaria - basicamente - fazendo o que quer.

Ela, que é considerada uma das favoritas pelo seu talento e alcance vocal, não nega ter entrado no programa para vencer.

Em sua última apresentação, Tossan cantou a cantiga infantil O Sapo, o que gerou certa polêmica. O que será que ela vem planejando para as próximas semanas?