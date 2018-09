Com ajuda do VAR, Real Madrid derrota Espanyol e lidera o campeonato

22/09/2018 | 18:32



O Real Madrid se manteve firme na briga pela liderança do Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado o Espanyol por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada. O time da casa contou com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) para confirmar o seu gol.

O lance aconteceu aos 41 minutos de jogo, quando Marco Asensio balançou as redes em posição duvidosa. Mas o VAR confirmou que o jogador estava em posição regular no momento em que acertou forte chute cruzado para estufar as redes, após tentativa de Modric, em finalização anterior.

O gol confirmou o domínio do Real, que entrou em campo sem o lateral brasileiro Marcelo e sem o atacante galês Gareth Bale. O técnico Julen Lopetegui decidiu poupar a dupla para a sequência da temporada. Bale vinha sendo uma das principais armas ofensivas da equipe neste início de Espanhol.

O brasileiro Vinicius Junior chegou a ser relacionado para a partida, mas acabou sendo cortado da lista minutos antes do jogo. O ex-jogador do Flamengo está sendo colocado para defender o time B do Real desde o início da temporada.

Mesmo dominado pelo time da casa, o Espanyol levou perigo ao adotar a postura de ameaçar somente em lances de contra-ataque. Na melhor oportunidade, Borja Iglesias aproveitou erro de Sergio Ramos para bater de cobertura sobre o goleiro Courtois, que viu a bola acertar o travessão.

O triunfo deixou o Real Madrid com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate, na liderança provisória da tabela. No domingo, o time madrilenho vai torcer contra o Barcelona para seguir na ponta. O time catalão, com 12 pontos, vai receber o Girona. Se empatar ou vencer, retomará a primeira colocação.