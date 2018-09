Polícia prende suspeito de chefiar tráfico de drogas em favela do Leme

22/09/2018 | 18:02



Policiais militares prenderam neste sábado, 22, três suspeitos com arma, munições e drogas a bordo de um táxi, na Ladeira Ary Barroso, no Leme, zona sul do Rio. Segundo informações publicadas nas redes sociais da Polícia Militar, um dos detidos é conhecido como "Tocopi" e seria chefe do tráfico de drogas na comunidade Chapéu Mangueira, no mesmo bairro.

Os suspeitos carregavam uma pistola, três carregadores, um rádio, um cinto de guarnição e drogas.

Outros dois suspeitos foram presos por policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar após uma abordagem na Avenida Radial Oeste, em frente ao Estádio do Maracanã, na zona norte da cidade. Foram apreendidos duas pistolas, sete carregadores, uma moto e dois frascos de drogas.

Pela manhã, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizaram uma operação na favela da Rocinha, zona sul do Rio. A ação teve a participação de policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), além do apoio do Grupamento Aeromóvel no monitoramento aéreo da região. Os agentes encontraram 17 granadas de produção artesanal, drogas e duas balanças de precisão.