Paulo Guedes e general Mourão se encontram em almoço no Rio

22/09/2018 | 17:18



O economista Paulo Guedes, principal assessor econômico do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL), e o candidato à vice na chapa, general Hamilton Mourão, tiveram seu primeiro encontro neste sábado, 22, no Rio de Janeiro. A conversa aconteceu durante o almoço e foi confirmada por Guedes, que saiu de casa por volta de 12h. Ele não quis, porém, dar detalhes do encontro.

Nos últimos dias, os dois se envolveram em várias polêmicas e acabaram sendo desautorizados por Bolsonaro, enquanto o presidenciável estava na unidade de tratamento semi-intensivo do Hospital Albert Einstein, com restrições de visitas, após ser submetido a segunda cirurgia decorrente da facada que levou em um evento de campanha, em Juiz de Fora (MG). O candidato do PSL pediu que eles interrompessem a agenda de campanha. Desde então, nem Mourão nem Guedes participaram de eventos públicos.

Guedes passou a manhã em sua casa, no Leblon, Zona Sul do Rio, depois de ter cancelado a participação em um debate com economistas de presidenciáveis realizado na manhã deste sábado pela XP Investimentos, na capital paulista. De acordo com o mediador do painel, jornalista Valdo Cruz, ele alegou problemas de agenda para desmarcar o compromisso.

Ao sair para o almoço com Mourão, o economista não quis falar sobre os rumores de que poderia deixar a campanha de Bolsonaro, que circularam ontem no mercado financeiro. Ele também não quis comentar as últimas polêmicas em que foi envolvido, como as propostas de retomar a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), de alterar as alíquotas do Imposto de Renda e de implementar um sistema de votos programáticos no Congresso Nacional.