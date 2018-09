Com um a menos, Santo André segura empate no clássico

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 16:59



Em clássico entre duas equipes já classificadas para a segunda fase da Copa Paulista, São Caetano e Santo André fizeram bom jogo, mas empataram por 0 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Anacleto Campanella.

Com o resultado, o São Caetano se beneficiou da derrota do Taubaté para o Bragantino por 2 a 0 e terminou na liderança do Grupo 3, com 26 pontos. O Ramalhão também contou com tropeço do São Bernardo para o Santos (2 a 0) e se manteve em terceiro, com 21 pontos.

Na segunda fase, o Santo André enfrenta Mirassol, Audax e Red Bull. Já o São Caetano terá pela frente Votuporanguense, Atibaia e Rio Claro. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.