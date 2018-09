Atlético de Madrid supera Getafe fora de casa pelo Espanhol

22/09/2018 | 16:22



O Atlético de Madrid contou com uma dose de sorte para triunfar quinta rodada do Campeonato Espanhol. Neste sábado, com um gol contra do goleiro adversário, o time derrotou o Getafe por 2 a 0, fora de casa, obtendo a segunda vitória consecutiva na temporada.

Oscilante no Campeonato Espanhol, o Atlético havia superado o Monaco na quarta-feira, também como visitante, em sua estreia na Liga dos Campeões. E agora venceu pelo torneio nacional para chegar aos oito pontos, tentando se aproximar dos primeiros colocados. Já o Getafe foi uma das equipes ultrapassadas pelos madrilenhos, pois segue com sete, em oitavo lugar.

O primeiro gol do Atlético saiu aos minutos da etapa inicial. No lance, Diego Costa ajeitou bola para Lemar, que finalizou de fora da área e acertou o travessão. Na sequência, a bola bateu nas costas do goleiro Soria e entrou na meta do Getafe.

O segundo gol do Atlético saiu aos 15 minutos da etapa final, após bela trama ofensiva que terminou com a finalização de dentro da área de Lemar. Pouco depois, aos 22, Alejo foi expulso, deixando o Getafe com dez jogadores em campo e facilitando a tarefa do time de Madri, que assim conquistou a vitória sem grandes sustos.

Os outros dois jogos já encerrados neste sábado foram cheios de gols. Fora de casa, o Alavés massacrou o Rayo Vallecano por 5 a 1 e ascendeu para o terceiro lugar do Espanhol com dez pontos, enquanto o adversário é o vice-lanterna, com apenas três. Ximo Navarro, Ibai Gómez, Calleri, Ibai Gómez e Burgui marcaram os gols do Alavés, que foi vazado por Raúl de Tomás.

E apesar de Iago Aspas ter marcado duas vezes, o Celta de Vigo não foi além do empate por 3 a 3 com o Valladolid, que até então não havia marcado nenhum gol na competição.

O Celta, então, chegou aos oito pontos, em quarto lugar, sendo que seu outro gol foi marcado por Gómez.

Já o Valladolid, que teve 51% das ações adquiridas recentemente por Ronaldo, está com três pontos, dividindo o 17º lugar com o Valencia. Os gols do time, que chegou a estar perdendo por 2 a 0 e 3 a 1, marcou com Oscar Plano, Unal e Suárez.