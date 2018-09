Bayern vence fora, segue 100% e afunda Schalke na lanterna do Alemão

22/09/2018 | 15:47



O Bayern de Munique segue 100% no Campeonato Alemão. Neste sábado, pela quarta rodada, o time confirmou a sua força ao derrotar o Schalke 04 por 2 a 0, em Gelsenkirchen, na Veltins Arena, afundando o rival na lanterna da competição.

As campanhas dos clubes são exatamente opostas. Enquanto o Bayern já soma 12 pontos, com dois de vantagem para o segundo colocado Hertha Berlin, o Schalke faz péssima campanha, sem ter pontuado, assim como o Bayer Leverkusen, que ainda vai entrar em campo no complemento da rodada, no domingo.

A diferença de momento entre os clubes começou a ficar clara logo nos minutos iniciais do duelo em Gelsenkirchen, que contou com a participação do brasileiro Naldo como titular do Schalke. Tanto que mesmo atuando fora de casa, o Bayern escalou um quarteto ofensivo com James Rodríguez, Goretzka, Thomas Müller, Ribéry e Lewandowski, impôs pressão e abriu o placar logo aos oito. No lance, Kimmich cobrou escanteio, James Rodríguez se antecipou ao seu marcador e cabeceou para as redes.

O Schalke, então, até tentou equilibrar o jogo e chegou a assustar Neuer. Mas a superioridade do Bayern era clara. E o time quase ampliou aos 29 minutos, quando Alaba acertou o travessão em cobrança de falta de longe.

Liderado por James Rodríguez, o seu principal destaque na partida, o Bayern marcou o seu segundo gol em nova jogada que envolveu o colombiano, com James sendo derrubado na grande área por Schopf. Lewandowski executou a cobrança, aos 19 minutos da etapa final, e definiu o placar de 2 a 0 para o clube de Munique.

O Bayern voltará a jogar na próxima terça-feira, quando vai receber o Augsburg. No mesmo dia, o Schalke será visitante contra o Freiburg.