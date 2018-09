Bolsonaro tem melhora clínica progressiva, diz boletim médico

22/09/2018 | 15:16



O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, tem melhora clínica progressiva, de acordo com boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O boletim confirmou informação dada mais cedo pelo Broadcast, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que ele recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva e foi transferido para um quarto.

"Segue com recuperação dos movimentos intestinais, recebendo dieta pastosa em associação à nutrição parenteral. Está mantendo as medidas de prevenção de trombose venosa, realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto", diz o boletim do hospital, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro. Ele passou por procedimento cirúrgico e foi transferido para o Albert Einstein no dia seguinte.