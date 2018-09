Secretário de Obras de Queimados, na Baixada Fluminense, é assassinado a tiros

22/09/2018 | 14:58



O secretário de Obras do município de Queimados, na Baixada Fluminense, foi assassinado na manhã deste sábado, 22. Alex Sander Barretos dos Reis, de 39 anos, foi morto a tiros às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Queimados.

Agentes do 24º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para verificar ocorrência, mas já encontraram o secretário de obras morto. O local do crime foi isolado.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, agentes fizeram perícia no local do assassinato, e policiais investigavam as circunstâncias do crime.

A Prefeitura de Queimados divulgou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte do secretário e informou que decretará luto oficial de três dias.

"O poder executivo em que pese esse momento de dor para os familiares e amigos não pode deixar de salientar as qualidades do referido servidor, tais como: dedicação, organização e comprometimento", diz um trecho da nota. "Que Deus possa consolar e confortar os familiares e amigos."