Giovanna Ewbank e Luísa Sonza arrasam em foto juntas na praia

22/09/2018 | 13:11



Uau! Giovanna Ewbank e Luísa Sonza resolveram passar um tempinho juntas em Fernando de Noronha e, para registrar o momento, postaram o clique na última sexta-feira, dia 21. A dupla, que estava fazendo um ensaio em meio ao cenário paradisíaco, optou por roupas de banho e, no clique, sensualizou com a pose.

Enquanto Luísa usou um biquíni branco, Gio escolheu um maiô amarelo cavado. Na legenda, Ewbank escreveu:

Começando os trabalhos em Noronha DE-VA-GA-RI-NHO, disse, fazendo referência ao hit de Luísa.

As duas se encontraram na Praia do Sancho, um dos pontos turísticos do arquipélago, onde foram fotografadas apoiadas em um coqueiro. Ao fundo é possível ver o mar cristalino.

Em suas respectivas redes sociais, tanto Giovanna como Luísa, já haviam postado fotos no local.