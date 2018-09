Ana Furtado celebra o fim das sessões de quimioterapia: Estou vivendo a minha primavera

22/09/2018 | 13:11



Ana Furtado tem dividido com seus seguidores a sua luta contra um câncer de mama. A apresentadora usa as redes sociais para atualizar seus fãs e falar sobre os altos e baixos de seu tratamento contra a doença. E na manhã desse sábado, dia 22, antes de voltar ao É de Casa, ela contou uma boa notícia para o site oficial do programa:

- Terminei agora minhas sessões de quimioterapia e estou celebrando mais do que outros anos a minha primavera, que é um novo florescer.

E ainda aproveitou para fazer uma comparação com a primavera, que coincidentemente começou nesse sábado:

- Essa é a estação mais alegre, mais feliz, mais inspiradora de todas. Estou vivendo a minha primavera, depois de um outono e um inverno rigorosos, declarou.

No Instagram, ela mostrou seu look todo florido e escreveu:

A primavera já chegou pra mim!! Flores para todos!!