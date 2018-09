Thais Fersoza comemora após filho mais novo chamá-la de mamãe pela primeira vez: - Eu tive um treco!

22/09/2018 | 12:16



Thais Fersoza não deixa de mostrar que é uma mãezona mesmo! A atriz acordou nesse sábado, dia 22, completamente radiante e não deixou de explicar o motivo ao postar, em seu Stories no Instagram, uma série de vídeos contando que, pela primeira vez, foi chamada de mamãe por Teodoro, seu filho mais novo, fruto de seu casamento com Michel Teló!

Nos vídeos, Thais começa explicando que Teodoro, de um ano de idade, nunca havia dito mamãe, somente papai, mesmo com ela sempre repetindo a palavra. Porém, ao tentar mais uma vez ensinar a palavra para o filho mais novo, ele falou - pegando Thais completamente de surpresa!

- Bom dia. Eu queria dizer que eu estou realmente muito feliz e que é um dia muito bom pra mim porque hoje pela primeira vez o Teodoro não me chamou de papai. Ontem à noite eu fiquei pra ele: mamãe, mamãe. E ele chamou!

E continua animada:

- Eu tive um treco. Eu fiquei com medo de traumatizá-lo porque dei um grito: Eu não acredito, ele falou mamãe! Eu fiquei muito feliz.

Não é a primeira vez que a atriz compartilha momentos tão especiais que teve com os filhos em suas redes sociais. Recentemente ela postou, também no Stories do Instagram, um vídeo super fofo de Teodoro andando todo desengonçado.