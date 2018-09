Sabrina Sato posta foto com Duda Nagle em clima de romance

22/09/2018 | 12:11



O amor está no ar para Sabrina Sato e Duda Nagle! O casal, que em breve dará as boas-vindas à primeira filha, posou junto em um momento super fofo e, para nossa sorte, resolveu compartilhar as fotos no Instagram nessa sexta-feira, dia 21.

A apresentadora criou uma montagem com quatro cliques diferentes dos dois fazendo pose e, na legenda, ela foi simples e objetiva em demonstrar seu amor!

Meu, escreveu Sabrina com um emoji de coração ao lado.

Sabrina e Duda começaram a namorar no começo de 2016 e, esse ano, resolveram aumentar a família! A apresentadora está grávida de sete meses de uma menina que, por enquanto, ainda não teve seu nome revelado. O casal pretende se casar assim que a pequena nascer.