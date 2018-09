Em A Fazenda 10, Léo Stronda xinga Gabi Prado de piranha

22/09/2018 | 12:11



A décima edição de A Fazenda mal começou, mas já está prometendo! A atração da Record, dessa vez apresentada por Marcos Mion, já rendeu algumas brigas e barracos, além de declarações polêmicas dos peões. Léo Stronda, após falar sobre sua rixa com Anitta, e voltou a ser o centro das atenções, dessa vez por xingar Gabi Prado.

Durante a festa que rolou na última sexta-feira, dia 21, ele resolveu falar para Catia Paganote o que pensa sobre a Gabi e afirmou que não aprova que a peoa fique com João Zoli. O youtuber ainda criticou o comportamento da influenciadora digital e disse que jamais participaria do De Férias com o Ex, reality show de relacionamento no qual Gabi esteve em duas temporadas. Em determinado momento do papo, o youtuber chamou Gabi de piranha e afirmou que jamais ficaria com ela.

Pesado, né?

Gabi, por sua vez, conversou com Luane Dias e falou para a amiga que Léo Stronda queria ficar com ela durante a festa. Na sequência, Luane brinca dizendo que não adiantou nada porque a pessoa ficou bêbada. Momentos antes, Luane falou para a Gabi em tom de brincadeira:

- Olha lá, eles tudo fazendo por você. Que vergonha.