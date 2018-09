Paulo Guedes falta a debate com economistas de presidenciáveis em SP

22/09/2018 | 11:44



O economista Paulo Guedes, responsável na área econômica na chapa do candidato Jair Bolsonaro (PSL), alegou problemas de agenda para participar de um debate com economistas de presidenciáveis realizado na manhã deste sábado (22) em evento da XP Investimentos na capital paulista. A explicação foi dada logo no início do painel pelo mediador, jornalista Valdo Cruz.

O debate conta com a participação Guilherme Mello, um dos economistas da chapa do presidenciável Fernando Haddad (PT); o economista da campanha do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), Persio Arida; José Marcio Camargo, economista ligado à campanha do presidencial Henrique Meirelles (MDB); o coordenador financeiro da campanha de Marina Silva e dirigente da Rede, Bazileu Margarido; e o economista Nelson Marconi, representando a campanha de Ciro Gomes (PDT).

Guedes cancelou a participação em três eventos públicos nos últimos dois dias. Foi pressionado por Bolsonaro a reduzir suas atividades eleitorais, em virtude do desgaste provocado por declarações do economista em favor da recriação de imposto nos moldes da antiga CPMF.