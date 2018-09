Khloé Kardashian não acredita que Tristan Thompson a traiu de novo em boate

22/09/2018 | 11:11



Quando estava prestes a dar à luz, Khloé Kardashian se viu em meio a uma situação nada fácil: Tristan Thompson, seu namorado - e pai de sua filha -, foi visto acompanhado de diferentes mulheres, o que aumentou rumores de traições. E desde o nascimento da pequena True Thompson, o casal tem tentado fazer com que a relação deles dê certo.

Agora, Tristan foi novamente visto em uma boate com amigos, enquanto Khloé estava em casa cuidando da filha. Há indícios que ele também estava acompanhado de duas mulheres, que podem ter acompanhado o atleta após a noitada.

Segundo informações do Radar Online, uma fonte contou que, apesar dos indícios, Khloé está confiando totalmente em seu namorado:

- Khloé não acredita nem um pouco que ele a traiu!

A fonte ainda detalha:

- Ele disse para ela que essas mulheres estavam com seus amigos e que ele não tinha nada a ver com isso. Ele alega que nem as conhecia!

Por fim, essa pessoa próxima ainda acrescenta:

- Khloé acha que todo mundo está tentando separá-los e ela disse que é triste que as pessoas não conseguem ficar feliz por ela. Suas irmãs, Kim e Kourtney, nunca vão confiar em Tristan de novo e não há nada que ele possa fazer em relação a isso. Ela decidiu dar a ele outra chance, porque ela realmente quer fazer isso dar certo, concluiu.