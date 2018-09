Intolerância e democracia não combinam

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 10:17



As redes sociais, aparentemente, facilitaram a expressão de pensamentos e sentimentos. Ao abrir a página do Facebook nos deparamos com ‘como você está se sentindo hoje?’ ou ‘no que você está pensando?’. Essa liberdade nos dá a sensação de que precisamos comentar e reagir sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, e invariavelmente nos leva a acreditar que precisamos sempre, a todo momento, nos expor. Parafraseando o filósofo francês Descartes, que vaticinou em sua obra Discurso do Método: “Penso, logo existo”, ou “penso, logo sou”, nos dias atuais, com o advento das redes sociais, caberia muito bem como lema: ‘Penso, logo posto’.

O grande problema que tem reinado neste cenário é a intolerância e o ódio pela opinião contrária, principalmente quando o assunto é política. Isso resume-se na incapacidade de gerar argumentos para defender o próprio ponto de vista e de aceitar a visão de mundo dos outros. Há inúmeros casos de pessoas que foram agredidas verbalmente pela cor da roupa, e até mesmo fisicamente pelo simples fato de postarem suas ideias.

O radicalismo tem sido a mola propulsora de inúmeros conflitos de proporções e consequências incalculáveis, praticamente em todos os segmentos da vida em sociedade: do religioso ao político. A intolerância em geral tem afetado o Estado Democrático de Direito, e não apenas no Brasil. É correto defender posicionamento político, faz parte da democracia, mas o respeito às opiniões deve prevalecer, mesmo as contrárias. É necessário opinar de forma racional, com prudência e responsabilidade, pois quando buscamos expressar ideias baseadas em sentimentos, nos deparamos com o ódio e a irracionalidade, dificultando qualquer diálogo saudável entre as partes. Sociedade intolerante não consegue ser democrática, porque vê na força a solução para os conflitos.

Essa discussão não é nova. Em 1945 o filósofo Karl Popper, austríaco de nascimento e britânico por vontade própria, definiu o paradoxo da intolerância, que destaca que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância, o que significa dizer que é necessário defender sociedade tolerante contra as investidas dos intolerantes. A leniência com o assunto é baluarte ou viga mestra do surgimento de governos totalitários desconectados dos anseios e necessidades da população.

Importante também destacar, conforme o livro Como as Democracias Morrem, que a saúde da democracia vai muito além das leis e da Constituição (regras oficiais). São necessárias também normas informais; a tolerância mútua, nesse caso, entender que o adversário é legitimo e não deve ser aniquilado.

Portanto, não há Estado de Direito se houver intolerância.

Luis Ricardo Vasques Davanzo é advogado e presidente da OAB-São Bernardo.

Palavra do leitor