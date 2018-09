Política e emprego

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 10:16



Trouxe alívio aos analistas econômicos a divulgação dos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) relativos ao mês passado no Grande ABC. No balanço entre admissões e demissões, a região registrou a geração de 1.915 vagas, o que faz daquele período de 31 dias o melhor agosto desde 2011. Os setores de serviços e da construção civil impulsionaram as contratações com carteira assinada nas sete cidades.

A grande dúvida dos especialistas é se os bons números de emprego são sustentáveis. O economista Ricardo Balistiero, um dos mais argutos observadores do cenário regional, prefere manter a cautela. Como resultado de País que ensaia a saída da recessão, as estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego são positivas, mas a incerteza do quadro eleitoral impede análises a longo prazo. A ascensão de Fernando Haddad (PT) nas pesquisas de intenção de voto emite sinais negativos ao mercado e deixa o clima em suspenso. Afinal, trata-se de candidato do partido responsável pelo maior retrocesso econômico dos últimos tempos.

Some-se às incertezas causados pelo processo eleitoral a crise enfrentada pela Argentina, um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil, em geral, e das cidades do Grande ABC, em particular. Alta taxa inflacionária (no ano passado, os preços subiram 211% no país governado pelo conservador Mauricio Macri e a estimativa é que fechem 2018 em patamar ainda maior), desvalorização da moeda e manifestações populares contra o socorro do FMI (Fundo Monetário Internacional) podem impactar diretamente a produção brasileira, refletindo no saldo nacional de empregos.

O bom desempenho da geração de vagas no mercado de trabalho traz esperança de mudança no cenário árido, recheado de notícias ruins, a que o brasileiro parece ter se acostumado. Espera-se que o clima se mantenha nas futuras divulgações do Caged. A reforma trabalhista, que modernizou as relações entre patrões e funcionários, criou as condições para a tão esperada retomada das contratações. Que a política não as estrague.