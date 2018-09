Xuxa abre o jogo sobre Marlene Mattos e Pelé: - Me senti usada, abusada

22/09/2018 | 10:11



Xuxa esteve recentemente na Argentina, onde foi recebida por milhares de fãs no aeroporto. Na confusão, um fã da apresentadora passou mal após vê-la e morreu pouco tempo depois. A loira lamentou o fato e falou sobre o assunto, que está sendo bem difícil para ela. Além disso, aproveitou sua estadia no país e conversou com a Caras argentina sobre sua ex-empresária, Marlene Mattos, e abriu o jogo sobre as traições sofridas por Pelé, na época em que ambos namoraram.

Segundo informações do Extra, Xuxa começou dizendo o seguinte:

- Eu nunca soube o que ganhei ou quanto meu show gerou. Eu fui tão inocente que fui muito roubada. Eu nunca soube o quanto ganhei na Argentina. Eu nunca soube o que o canal me pagou e nunca perguntei. Deixei tudo nas mãos de outras pessoas. Eu nunca fiz nada para ganhar mais dinheiro porque nunca me interessei. Me senti usada, abusada.

Ela ainda continua:

- Eu amava muito a Marlene, eu a amava e colocava meu amor e meu respeito por ela na frente de qualquer coisa. Não tive com ela uma conexão que não fosse profissional. Se eu tivesse, eu não seria capaz de aguentar (...) Tudo o que ela queria era que eu focasse 100% no meu trabalho. Se eu tivesse me apaixonado por Marlene ou por outra mulher, eu teria dito isso. Uma vez, disseram que eu abusei das paquitas. Tudo mentira! Eu acho que essas coisas foram ditas porque naquela época, nos anos 90, eu não estava com nenhum homem. E se eu não estava com nenhum homem era porque Marlene não deixava.

Xuxa ainda abriu o jogo sobre sua relação com Pelé e não poupou palavras:

- Pelé me fez coisas muito feias. Ele me enganou demais! A ponto de as mulheres com quem ele me traiu estarem no mesmo lugar que eu. E todos sabiam disso. Exceto eu, claro. Ele escreveu um livro e detalhou as mulheres com as quais estava ao mesmo tempo em que estávamos juntos. Pelé também disse que eu era uma amizade colorida, como se tivéssemos um relacionamento aberto, e juro que nunca soube.

E ainda detalha:

- Eu lembro que quando Pelé me conheceu, me perguntou se era virgem. Eu disse sim, e ele respondeu que preferia não estar com mulheres virgens. Então, eu que tinha namorado na época, disse a ele que queria deixar de ser virgem e ele não queria. Ele me disse que era amigo do meu irmão, e não era certo. Embora eu tenha perdido a virgindade num carro com um garoto da minha idade, o primeiro relacionamento, o primeiro real e concreto foi com Pelé. Eu nunca tinha visto nenhum homem antes.

Por fim, ainda elogiou Luciano Szafir, o pai de sua filha, Sasha:

- Amo o Luciano até hoje. Quero o melhor para ele. Eu o amei, mas diferentemente de outros amores. Ele era a pessoa do momento, mas não do futuro. Eu não queria morrer do lado dele. E eu sempre soube disso. Eu sempre rezo para o bem dele, dos filhos dele. O quero muito bem, mas não como um homem. Mas como a pessoa que me deu a coisa mais linda que eu tenho, minha filha. E ela tem um pai que a ama.