Secretário britânico pede que UE 'recue da beira do abismo' sobre Brexit

22/09/2018 | 10:06



O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, pediu aos líderes da União Europeia que "recuem da beira do abismo" e busquem um acordo sobre o Brexit, como é conhecida a saída do país do bloco.

Em entrevista à BBC, Hunt disse que a UE deve cooperar com o Reino Unido para tentar encontrar um caminho para fazer "as propostas sensíveis e concretas" da primeira-ministra Theresa May funcionarem.

A entrevista foi ao ar um dia após May dar um depoimento na televisão para reclamar que a UE está agindo de má fé ao rejeitar o plano do Brexit sem oferecer uma alternativa.

As duas partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda e sobre questões de comércio.

O impasse aumentou as chances do Reino Unido deixar a UE em março do ano que vem sem um acordo. Fonte: Associated Press.