Obituário - 22 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 10:10





Santo André



Roberto Louvison, 92. Natural de Fartura (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lourdes Loureiro Bortolotti, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro Almeida Barboza, 86. Natural de Matão (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.



Ryszard Majewski, 86. Brasileiro naturalizado. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Tereza Alves da Silva, 87. Natural de Campestre (MG). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de São Pedro de Caldas (MG).



Junueva Maria de Jesus, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Janete Lista Teixeira, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Vera, em São Paulo. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Maria José Martins Pinto, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



José Mauro Ribeiro, 75. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Donato Ferreira Rodrigues, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Advogado. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo



Ilda Lutofia Sileman Carmona, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Roberta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.



Júlia Lopes, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



Valdir Antonio de Castro, 80. Natural de Conceição Aparecida (MG). Residia no Conjunto Residencial Pombeva, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Isaura da Silva Santos, 76. Natural de Santana (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Fumio Yoshida, 75. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



Leonardo Pereira, 73. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



Maria Olímpia de Araújo, 72. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Raimunda Rodrigues da Cunha, 67. Natural de Nova Russas (CE). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Alves Cavalcante, 67. Natural e Inhambupe (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Marlene Matos Karpinski, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Jorge Ferreira da Paixão, 62. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



Denis José Parra, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Chácara Rialto, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



José Valdir Barros, 46. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Técnico em edificações. Dia 20, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Caetano



Gladys Helena Guezada Herrera, 71. Natural de Santiago, no Chile. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Santa de Fátima dos Santos, 63. Natural de Parapuã (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria da Conceição Vieira, 83. Natural de Pedra do Anta (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz.



Mauá



José Teixeira de Andrade, 79. Natural de Agrestina (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Ivaneide Honória Silva Mota, 68. Natural de Itauçu (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Terezinha das Graças Galdino Silva, 68. Natural de Tocantins (MG). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 19, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



João Maria de Oliveira, 66. Natural de Jaguaruana (CE). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Levi Othis, 62. Natural de Terra Boa (PR). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.