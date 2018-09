Centros públicos da região oferecem 668 oportunidades de emprego nesta semana

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



24/09/2018 | 07:26



A região conta com 668 postos de trabalho nesta semana. Do total, 114 são exclusivos para pessoas com deficiência, a exemplo de 68 vagas para atuar como operador de telemarketing e 23 como auxiliar administrativo, disponíveis na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo.

O centro público são-bernardense soma 213 oportunidades, sendo 30 como auxiliar de logística e 27 como vigilante. Todas as chances requerem experiência mínima de seis meses e Ensino Médio completo, exceto opções para operar como cortador de vidro, cozinheiro de restaurante e ajudante de cozinha, que solicitam Ensino Fundamental completo.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) oferece 95 vagas, com destaque de 36 oportunidades para atuar como atendente de lojas e supermercados, e 13 como fiscal de prevenção de perdas.

Em Mauá, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) conta com 20 oportunidades, como atendente de pedágio e encarregado de expedição, por exemplo. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), em Ribeirão Pires, totaliza dez chances, tais como ajudante de cozinha e artesão modelador de vidros.

O Portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, reúne 242 opções no Grande ABC. Vale dizer que a plataforma de compartilhamento de vagas dos centros públicos é a mesma do órgão federal, portanto, algumas podem coincidir. Para se candidatar a uma das vagas, é preciso se cadastrar em https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou pessoalmente nos centros públicos munido de RG, CPF e carteira de trabalho.

A Luandre, que possui unidade em Santo André, dispõe de 88 vagas, que remuneram até R$ 6.000, como é o caso do posto de pesquisador. Para se inscrever, basta acessar o site www.luandre.com.br.