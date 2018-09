Dib é nomeado para dirigir a Anvisa

Raphael Rocha



22/09/2018



Ex-prefeito de São Bernardo, William Dib (sem partido) foi nomeado ontem, pelo presidente Michel Temer (MDB), para ser diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Ele já atuava na autarquia, mas como diretor de controle e monitoramento sanitários. Embora o governo Temer tenha só mais alguns meses, Dib fica, a princípio, até 26 de dezembro de 2019 – pode ser reconduzido ao cargo para período de mais três anos. Embora Dib tenha afinidade política com o deputado federal Alex Manente (PPS), de São Bernardo, sua indicação é tratada, em Brasília, como cota do próprio presidente da República. Os dois mantêm relação próxima desde que Temer era deputado federal e Dib, prefeito de São Bernardo. Tanto que, a outros jornais, Dib argumentou que foi convidado por Temer na noite de quinta-feira para a nova missão e que aceitou, sendo sua nomeação publicada oficialmente ontem. Aos 71 anos, o ex-chefe do Executivo está afastado das urnas desde 2010, quando se elegeu deputado federal pelo PSDB.

Amplo apoio

Na semana passada, o ex-vereador de São Caetano e ex-secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Fabio Palacio (PSD) lançou oficialmente sua candidatura a deputado federal. Uma presença chamou atenção: a do ex-vereador Edgar Nóbrega (PDT). O pedetista tirou selfies com Palacio. Já na quinta-feira, o pessedista fez caminhada em feira livre da cidade ao lado de outro ex-parlamentar, Jorge Salgado (Pros), que recentemente emplacou o filho, Caio, como comissionado no governo de José Auricchio Júnior (PSDB).

Vai com quem?

Ontem, esta coluna mostrou que o vereador Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo, tem feito questão de falar que apoia a candidatura presidencial de Jair Bolsonaro (PSL) antes mesmo de o processo eleitoral ter início. Mas outro fator vem chamando atenção nos bastidores. Desde que a candidatura à Câmara Federal de Vanelli Damo (PRB), irmã da ex-deputada Vanessa Damo (MDB), naufragou, Rafael vem evitando dizer para quem vai direcionar apoio aos postulantes aos Legislativos.

Emenda

O vereador Manoel Lopes (DEM), de Mauá, foi recepcionado pelo deputado federal e candidato a vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), para tratar da liberação de emenda de R$ 80 mil para aquisição de ambulância para a cidade. Manoel e Rodrigo têm relação política de longa data. Tanto que o vereador mauaense se comprometeu a ajudar a candidatura do ex-prefeito de Olímpia Geninho Zuliani (DEM) à Câmara Federal, a pedido de Rodrigo Garcia.