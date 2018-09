Skaf atrai políticos de siglas que apoiam rivais

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018



Depois de assumir a liderança nas recentes pesquisas de intenções de voto, o candidato do MDB ao governo do Estado, Paulo Skaf, tem atraído apoio de políticos do Grande ABC e de fora da região que integram partidos que estão no arco de alianças de adversários

Ontem, Skaf desembarcou novamente nas sete cidades, onde cumpriu agendas durante todo o dia em Santo André, São Bernardo, São Caetano e em Diadema e também visitou o Diário. No município andreense, o emedebista caminhou no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima. Ao seu lado estava o ex-vereador Evilasio Santana, o Bahia (DEM), que perdeu a reeleição no pleito de dois anos atrás. Em Diadema, onde visitou o Hospital Estadual do Serraria, Skaf teve a companhia da também ex-parlamentar da cidade por sete mandatos Cida Ferreira (MDB), que, na eleição passada, foi vice na chapa de Vaguinho do Conselho (PRB), derrotada no segundo turno. O próprio republicano esteve em recente agenda de Skaf.

No ato de ontem à noite em São Caetano, além de figuras do MDB local – como o presidente da Câmara, Pio Mielo, e a vereadora Suely Nogueira, estiveram políticos de partidos que integram o arco de alianças de João Doria (PSDB) e do governador e candidato à reeleição Márcio França (PSB), como os vereadores Rafael Demarchi (PRB), de São Bernardo, Irmão Ozelito (SD), de Mauá, e Jander Lira (PP), de São Caetano. Deputada estadual pelo PSD, Rita Passos também compareceu ao evento e declarou apoio ao projeto de Skaf.

Divulgada na quarta-feira, última pesquisa Ibope em São Paulo indicou Skaf com 24%, seguido por Doria, que marcou 23%. Já o Datafolha de quinta mostrou o contrário: o tucano na dianteira, com 26%, e o emedebista, 22%.

TEMER E MEIRELLES

Ladeado de lideranças do MDB e dos candidatos do partido ao Senado, Cidinha Raiz e Marcelo Barbieri, ex-prefeito de Araraquara, Skaf novamente evitou citar os nomes do presidente da República, Michel Temer, que amarga índices históricos de impopularidade, e do presidenciável do partido, Henrique Meirelles, que tem tímidos 2% de intenções de voto.

Skaf dedicou boa parte do seu discurso ontem à noite para criticar mais uma vez a saída de Doria da prefeitura paulistana e se defender das críticas que tem recebido nas propagandas do tucano. “Precisa ser muito sem-vergonha”. Questionado como recebe as acusações do ex-prefeito de que tem escondido Temer de sua campanha, Skaf tergiversou. “Você (repórter) viu o vídeo do presidente (Temer, em que rebate ataques de Doria)? Outras 30 milhões de pessoas viram. Então pronto, (Temer pediu para o tucano) parar de falar mentira.”