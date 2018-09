Alex recolhe provas contra denúncia de Marcelo Lima

Raphael Rocha



22/09/2018 | 06:58



Denunciado eleitoralmente pelo vice-prefeito de São Bernardo e candidato a deputado federal, Marcelo Lima (PSD), o parlamentar federal Alex Manente (PPS), que busca a reeleição, vem recolhendo provas para tentar descaracterizar a representação do pessedista.

Nesta semana, Marcelo ingressou com Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) contra Alex, acusando o adversário de abuso de poder religioso – uma vertente do abuso de poder econômico –, por suposta realização de bingo e pedido de votos em uma igreja da cidade.

Uma das provas que Alex vai anexar ao processo é carta escrita pelo padre Romeu Leite Izidorio, da Paróquia Santa Terezinha, local presente na denúncia de Marcelo.

No documento, padre Romeu afirmou que as reuniões acontecem no Centro Cívico e Social Santa Terezinha, do qual é representante, às terças-feiras, e “não são de algum grupo de igreja ou de cunho religioso”. “São reuniões de uma associação de terceira idade que já existe desde um bom tempo e que se encontra, sempre às terças-feiras, no salão do Centro Cívico e Social Santa Terezinha”, declarou o padre. “No dia 18 de setembro (data presente no processo de Marcelo), houve a reunião costumeira da associação”, emendou.

A Aije tramita no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A defesa de Marcelo pediu multa e impugnação de registro de Alex, anexando vídeos nos quais o popular-socialista aparece pedindo votos na eleição deste ano. Alex nega qualquer tipo de irregularidade no caso.