Alunos cobram acesso a saneamento básico

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



22/09/2018 | 07:00



A falta de redes de esgotamento sanitário, um dos principais problemas do saneamento básico na região, foi um dos assuntos abordados ontem por estudantes da EE Vila Magini 2, em Mauá, durante a aplicação de provas da 12ª edição do Desafio de Redação que, neste ano, propõe para estudantes discorrerem sobre o tema Uma Atitude Sustentável Pode Mudar o Mundo.