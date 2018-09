Reitor da USCS é indicado ao Conselho Estadual da Educação

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



21/09/2018 | 22:15



O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Sidnei Bassi, foi indicado ao Conselho Estadual da Educação. Conforme publicação de ontem do Diário Oficial da União, assinada pelo governador do Estado, Márcio França (PSB), ele terá mandato de três anos no cargo, com possibilidade de recondução.

Conforme Bassi, sua atuação no conselho terá o objetivo de fortalecer as instituições municipais de Ensino Superior. “Nossa luta é para a ampliação dos cursos de licenciatura para a formação dos docentes. Estamos em constante diálogo com o Estado para formatar projeto de bolsas de estudo para formar professor para 2019”, observou.

Desde agosto de 2014, Bassi preside a Aimes-SP (Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo) e, em abril, ajudou a fundar a Animes (Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior), da qual também é líder. Além disso, o reitor da USCS também preside a AUALCPI (Associação de Universidades da América Latina e Caribe para Integração) desde junho de 2016.

No total, foram indicadas para o Conselho Estadual de Educação como integrantes titulares cinco pessoas ontem. Além de Bassi, Rosângela Aparecida Ferini Vargas Chede, Roque Theophilo Júnior (reconduzido), Thiago Lopes Matsushita e Claudio Mansur Salomão. “Temos quatro representantes de universidades municipais. Faltam três nomes para serem indicados pelo governador”, destaca o reitor da USCS.

Conforme prevê a Lei 10.403, de 1971, o conselho da Educação tem caráter normativo, deliberativo e consultivo sobre o sistema de ensino do Estado de São Paulo. “Todos os processos normativos e diretrizes que regulam a Educação estadual são avaliados pelo conselho”, explica Bassi.