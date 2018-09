Primavera promete ser menos chuvosa do que a média geral

Bianca Barbosa

22/09/2018



A estação mais florida do ano, que tem início marcado para as 22h54 de hoje, promete elevar a temperatura na região. O período de transição entre o clima seco e frio e o verão, quente e úmido, terá menos chuvas do que a média e deverá sofrer influência do El Niño, fenômeno meteorológico que provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. A estação termina em 21 de dezembro, às 20h22.

“Não aguento mais ficar gripada por conta desse vai e volta de chuva e frio do inverno”, disse a dona de casa Alzira da Silva Braga, 46 anos. Ela contou que o inverno é a época em que ela mais sofre no ano, com garganta seca e sinusite atacadas, e que, apesar de ter dificuldade para dormir no calor, prefere temperaturas amenas.

Segundo o meteorologista da Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Franco Vilela, as temperaturas deverão subir gradativamente. “Mas não é uma regra, nada impede que tenha um dia ou outro mais frio”, explicou.

A empresária Maria Lúcia Altamira, 39, está animada com a época florida. “Amo a primavera, tenho muitas plantinhas na minha casa, que só dão flores durante essa estação”, contou.

Durante a primavera, o meteorologista informou que será comum a ocorrência de eventos com pancadas fortes de chuva, acompanhadas por raios, rajadas de vento e de granizo. “Com base na climatologia, é a partir de outubro que passa a vigorar a estação chuvosa no estado de São Paulo.”

Os principais centros internacionais de meteorologia indicam probabilidade superior a 60% de ocorrência do El Niño na primavera. O Sudeste deve apresentar temperaturas acima da média e chuvas abaixo, exceto em áreas de São Paulo, onde pode haver, em novembro, chuvas fortes.