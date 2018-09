Unidades de ensino de Sto.André terão plantio de árvores

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Santo André, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, lançou o projeto Escola Amiga do Meio Ambiente, ontem. A ação visa conscientizar as crianças da rede municipal sobre cuidados com a natureza e o espaço que as rodeiam. O programa será contínuo e deverá incluir as mais de 120 escolas da rede municipal, beneficiando os 30 mil alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A cerimônia de lançamento foi realizada na Escola Municipal Homero Thon, em bairro de mesmo nome, por meio do plantio de três mudas, duas nativas da Mata Atlântica. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), que estava presente no evento, o projeto se baseia em trazer questões práticas para as crianças aprenderem a cuidar diretamente das espécies. Na unidade Homero Thon, três mudas foram trazidas dos viveiros municipais e plantadas pelos próprios alunos da escola: Grumixama e Cabeludinha, exemplares nativos da Mata Atlântica, e uma Cerejeira, a árvore originária da Ásia,principalmente do Japão.

Para a diretora da instituição, Solange Aparecida Pereira Prioli, a iniciativa é importante para que as crianças criem um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente. “Colocamos como tarefa para elas cuidar dessas plantas, deixando elas responsáveis por onde elas vivem. Assim elas entendem que o verde também é nossa responsabilidade.”

O Grande ABC conta com aproximadamente 226 mil exemplares arbóreos. Só no ano passado, 13.704 árvores de espécies nativas foram plantadas.