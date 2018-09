Azulão e Ramalhão buscam definir posições no Grupo 3

Anderson Fattori

João Victor Romoli



22/09/2018 | 07:00



A primeira fase da Copa Paulista reservou para a última rodada o maior clássico do Grande ABC. Por mais que já estejam matematicamente classificados, São Caetano e Santo André colocam em campo neste sábado, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, muita história e rivalidade – são 32 confrontos no total, sendo 11 vitórias do Azulão e nove do Ramalhão, além de 12 empates.

Mandante hoje, o São Caetano tem como único objetivo manter a primeira posição do Grupo 3. Com 25 pontos, está apenas um à frente do Taubaté, que no mesmo horário visita o Bragantino. Já o Santo André, com 20, tenta assegurar a terceira colocação, ameaçada pelo rival São Bernardo (em quarto, com 18), que enfrenta o Santos, na Baixada.

Dentro de campo, o técnico Pintado, do Azulão, não poderá contar com os meio-campistas Pablo e Lucas Crispim, que estão suspensos por três cartões amarelos. Para o lugar do primeiro, Davi deve entrar na equipe e, com isso, Índio e Cristian serão recuados. Já para a vaga do segundo, o jovem Hernandes será o provável substituto.

Do outro lado, o treinador Palhavam terá o retorno do atacante Natan, que ficou de fora do duelo com o Santos por conta de desconforto muscular. Ele briga pela condição de titular com Vinícius Silveira e David Ribeiro. Outra novidade pode ser a entrada de Guilherme Garré desde o início da partida na vaga de Emerson Silva. O desfalque será Matheus Damião, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que será substituído por Eliandro.

Com pés no chão, Pintado assume responsabilidade por atuar em casa

Sem saber o que é perder na Copa Paulista, o São Caetano tenta fechar com chave de ouro a participação na primeira fase. O time, que só depende de si para garantir a liderança do Grupo 3, busca mostrar mais uma vez a força do elenco para garantir a vitória diante do maior rival Santo André.

“É sempre uma partida importante. Precisamos jogar no limite, pois a responsabilidade é nossa atuando em casa. Nós temos o objetivo de terminar em primeiro na classificação geral. Vamos trabalhar com os pés no chão, mas com o coração quente”, afirmou o treinador Pintado.

Palhavam trata clássico como final e joga favoritismo para o adversário

Na briga pelo terceiro lugar, o Santo André assume que a responsabilidade é toda do rival, que está invicto na Copa Paulista. O time, porém, trata o jogo como decisão e não abre mão de vencer.

“Semana corrida, com três jogos, mas não tem problema. Esse grupo quer jogar, quer fazer aquilo que ama, que é estar em campo. Sabemos da rivalidade, temos de encarar, mas, acima de tudo, entender que é mais uma final”, disse o técnico Palhavam. “Eles ganharam da gente aqui e temos condições de vencer lá”, completou o treinador andreense, se referindo ao triunfo do Azulão, por 1 a 0, no primeiro turno, no Bruno Daniel.