A noite nobre de um teatro que não pode morrer

Dez anos sem o maestro Flávio Florence. Na noite gloriosa de 28 de setembro de 1992, ele estava com seus músicos e cantores participando da reinauguração do Cine-Teatro Carlos Gomes, na Rua Senador Flaquer, 110. Santo André mostrava que era possível recuperar um espaço cultural numa cidade operária.

Aquela noite – repetimos, gloriosa, esplendorosa – está narrada no programa Memória na TV desta semana, produzido pelo DGABC TV. Está lá, no www.dgabc.com.br , a entrevista das ex-integrantes dos corais de Flávio Florence Marcia Miyashiro, Ermelinda Marçal e Eliane Kaesemodel, ontem aqui apresentadas, mais o próprio maestro, numa entrevista concedida em abril de 2008 à memória do ABCD Maior, da qual participamos.

No programa desta semana fazemos um apelo singelo, do fundo do coração, ao prefeito Paulo Serra, para que se esforce em recuperar o Carlos Gomes, imaginamos, sem a necessidade de se fazer grandes investimentos ($$).

Homenagem ao maestro Flávio Florence

Participantes: Coro da Cidade de Santo André e ex-integrantes dos Corais Municipal e da Fundação Santo André

Regência: maestro Roberto Ondei

Data: amanhã, domingo, dia 23

Horário: 16h

Local: Catedral do Carmo, em Santo André

Nas Ondas do Rádio

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Em pauta um dos mais emblemáticos compositores brasileiros de todos os tempos, Herivelto Martins. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h.

Ele compôs a ‘Ave Maria do Morro’

Texto: Milton Parron

De uma antiga entrevista para o programa Memória, Herivelto Martins contará detalhes interessantes de sua brilhante carreira como artista de circos mambembes, camelô, compositor, músico, ator e cantor.

Com Nilo Chagas, integrou a dupla ‘Preto e Branco’. Vieram as primeiras gravações. À dupla juntou-se, em 1937, a cantora Dalva de Oliveira, nascendo assim o antológico Trio de Ouro.

O primeiro sucesso arrasador de Herivelto, gravado em 1942 pelo Trio de Ouro, foi o samba Praça Onze, que ele fez em parceria com Grande Otelo.

Na sequência a retumbante Ave Maria no Morro, só do Herivelto.

A história dessas músicas, as desavenças com os parceiros, principalmente Grande Otelo. Seu casamento com Dalva de Oliveira, a tumultuada separação, tudo isso contado em detalhes pelo próprio Herivelto, tem um sabor inigualável.

Do casamento com Dalva resultaram três filhos, um deles também cantor e dos mais afinados, Pery Ribeiro. Dalva, Pery e Herivelto já se foram para outro plano de existência.

Nascido em 1912 na cidade de Vassouras, Estado do Rio, Herivelto faleceu no dia 17 de setembro de 1992 no Rio de Janeiro.

Rádio ABC AM (1570) –Portugal Trilha Nova Rádio Show. O programa celebra, neste domingo, 52 anos, já que foi ao ar pela primeira vez em 20 de setembro de 1966: o mesmo programa, com o mesmo título, apresentado pelos mesmos profissionais, na mesma emissora, no mesmo horário. Recorde mundial. Produção e apresentação: Varela Leal, ao lado da mulher e cantora Mimi Varela. Amanhã, do meio-dia às 14h.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 22 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6864

Manchete – País renegocia dois terços da dívida

Diadema – Funcionalismo em greve. Prefeito Gilson Menezes diz que o PT armou a paralisação.

Memória – Lá vai a locomotiva de Paranapiacaba.



Em 22 de setembro de...

1918 – O Primeiro de Maio, de Santo André, disputa o seu segundo Campeonato Paulista, pela Segunda Divisão da APSA, depois Apea (Associação Paulista de Sports Athleticos). Foi o primeiro clube do Grande ABC a disputar uma competição desta envergadura.

Naquele domingo, enfrenta o Fluminense, com a seguinte formação: Ido, Veríssimo e Palma, Daniel, Júlio I e Mario (o capitão), Guidoni, Luiz I, Morandos, Júlio II e Violani. Reservas: Nello e Sylvio.

O segundo quadro do Primeiro de Maio estava escalado com Morgante, Paschoal e Diono, Augusto, Lindolpho e Botani (o capitão), Luiz II, Salvador, Garofolo, Tonello e Carlos. Reservas: Joaquim, Fernandes e Novelli.

No mesmo domingo, um amistoso intermunicipal em São Bernardo: AA São Bernardo x Aliança do Norte.

- A guerra. Do noticiário do Estadão: a vitória dos aliados em todas as frentes de batalhas.

