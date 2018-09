Destruction faz show em São Paulo

Vinícius Castelli



21/09/2018 | 19:38



Nome importante do cenário thrash metal mundial, o grupo alemão Destruction faz única apresentação em São Paulo neste domingo (23). O conjunto se apresenta no palco do Espaço 555 (Av. São João, 555), a partir das 21h.

Antes dele, a banda Nervosa, que lança Downfall of Mankind, seu terceiro disco, se encarrega de aquecer o público.

Formada por Schmier (contrabaixo e vocal), Mike (guitarra) e Randy Black (bateria), a veterana banda aproveita a oportunidade para mostrar ao público o resultado de seu novo disco, Thrash Anthens II, ilustrado por gravações de faixas álbuns como Sentence Of Death e Eternal Devastation.

As entradas para o espetáculo custam de R$ 100 a R$ 200 e podem ser compradas pelo site ticketbrasil.com.br e nas bilheterias do local.