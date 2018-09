Petrobras recebe pagamento da 2ª fase do programa de subvenção ao diesel

21/09/2018 | 19:21



A Petrobras confirmou nesta sexta-feira, 21, o recebimento relativo ao pagamento da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, no valor total de R$ 1,578 bilhão, referente à 2ª fase do programa.

Segundo a empresa, são R$ 871,5 milhões correspondentes ao 1º período (de 08/06/18 a 07/07/18), e R$ 706,6 milhões correspondentes ao 2º período (de 08/07/18 a 31/07/18).

"A companhia já submeteu à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) toda a documentação relativa à subvenção do 1º período (de 01/08/18 a 30/08/18) da 3ª fase do programa, estando dentro do prazo de análise pela autarquia que encerra em 28/09/18", informa.