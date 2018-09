Corrida e concurso público alteram o trânsito de Santo André

Do Diário OnLine



21/09/2018 | 18:55



Por conta da 2ª Grand Plaza Run e de um concurso público de São Bernardo, que terá três locais de prova em Santo André, haverá interdições no trânsito andreense neste domingo. Além disso, haverá o reforço da frota das linhas municipais de ônibus.

A 2ª Grand Plaza Run ocorrerá na Avenida Industrial, com previsão de largada às 7h. As interdições serão realizadas das 5h às 11h. A estimativa é de 1,7 mil participantes. O DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) fará interrupções momentâneas no trânsito da Avenida Edson Danillo Dotto até o viatudo Juscelino Kubitschek, nos dois sentidos; na Avenida Dom Pedro II, no trecho entre a rua Padre Vieira e rua Catequese; na Avenida Santos Dumont, trecho entre a rua Tamoios e a Avenida Queirós Filho, além da Avenida Industrial, entre a Rua das Monções e a Rua das Caneleiras.

Para ajudar os motoristas haverá rotas alternativas durante a passagem da corrida. Uma delas será na avenida Dom Pedro II, sentido São Caetano, desviando o tráfego para a Rua das Caneleiras, para quem pretende acessar a Rua das Figueiras. Pela Avenida Industrial, a opção será utilizar o trecho entre a Rua das Monções e a Rua das Caneleiras, para acessar a Rua das Figueiras. No outro trecho da corrida, as alternativas serão a Rua Coronel Alfredo Fláquer, descendo pela alça de acesso do viaduto Angelo Gaiarsa e seguindo pelas alças de acesso da Avenida Ramiro Colleoni e da Avenida XV de Novembro, no sentido Centro. Pela Avenida Industrial, o motorista deverá utilizar trecho da Rua das Monções, a Rua Padre Manoel da Nóbrega, Rua Marechal Hermes e retornando para Avenida Dom Pedro II.

Ônibus

A SATrans realizará ainda desvios nas linhas municipais em função da corrida. As linhas de ônibus T-17, T-25, B-19, B-21, B-47, S-36, I-06 e as intermunicipais com destino a São Caetano entram no Terminal Oeste pela Plataforma “G”, sobem o viaduto Pedro Dell’Antonia até a rotatória, acessam a Avenida dos Estados, rotatória do SESI, viaduto Castelo Branco até a Avenida Industrial. No sentido contrário, as linhas B-19, B-21, B-47, S-36, I-06 trafegam pela Avenida Dom Pedro II até a Rua das Caneleiras, entram à direita na Rua das Figueiras e Avenida XV Novembro. As linhas T-17 e T-25, que retornam para os bairros, trafegam pela Avenida Industrial até Rua das Caneleiras, Rua das Figueiras e Avenida XV Novembro.

As linhas B-11, B-13 e B-63, sentido Centro, sobem a Rua das Monções, Rua Padre Anchieta, Avenida XV de Novembro e Avenida José Amazonas. A linha 157 Sonia Maria – Rodoviária da viação PUBLIX –, deverá seguir pela Avenida dos Estados, do Terminal Leste até o Terminal Prefeito Saladino, no Sesi, para acessar a rodoviária. A linha TR-101 trafega direto pela Avenida Queirós dos Santos até a alça de acesso da Avenida Santos Dumont.

O concurso público de São Bernardo terá três locais de prova na cidade: Fundação Santo André, campi I e II da Anhanguera e Escola Estadual Senador João Galeão Carvalhal. A SATrans solicitou que a empresa que opera as linhas I01 e B64 reforcem a frota utilizando veículos convencionais e com maior capacidade de transporte. Serão ainda reforçadas as linhas B-47 e B-63. As demais linhas do sistema manterão frota normal, preferencialmente utilizando ônibus convencionais ou articulados.