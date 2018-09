Quase dois meses após casamento, Fabiola Gadelha curte lua de mel no México

21/09/2018 | 18:11



A jornalista Fabíola Gadelha, também conhecida como Rabo de Arraia, se casou com o dentista Bruno Amaral no dia 25 de julho de 2018, mas eles só foram para a lua de mel no dia 18 de setembro. O casal escolheu um lugar paradisíaco para celebrar o casamento, Cancún, no México, e registraram cada momento da viagem, inclusive a hora de se despedir do Brasil no aeroporto.

Não demorou muito para a repórter do Cidade Alerta se adaptar ao idioma local. Muito grata pelo momento que está vivendo, a repórter postou uma foto em uma piscina enorme ao lado do marido e agradeceu a Deus em espanhol: Muchas gracias Dios!

Os recém-casados curtiram uma noite em uma das avenidas mais badaladas de Cancún, a Boulevard Kukulcan. A avenida é cheia de restaurantes, hotéis de luxo, bares e baladas, tanto é que Fabíola deu uma super caprichada no visual. A jornalista postou nos Stories vídeos de um show de mágica que os dois assistiram no Hard Rock Hotel, e em seguida foram jantar em um restaurante asiático.