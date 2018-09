BTS bate recorde de views no YouTube com o single 'Idol'

Do Diário do Grande ABC



23/09/2018 | 07:30



O lançamento do clipe do single ''Idol'', em agosto, rendeu ao grupo pop sul-coreano BTS o recorde mundial de maior número de visualizações (45 milhões de views) em suas primeiras 24 horas on-line no YouTube.

Os números obtidos deixaram para trás os 43,2 millhões de plays de ''Look What You Made Me Do, de Taylor Swift'', apresentado em agosto de 2017.