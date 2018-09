Unicef diz que metade dos estudantes do mundo já sofreu violência

Do Diário do Grande ABC



Praticamente metade dos estudantes do mundo já sofreu algum tipo de violência, dentro ou fora do ambiente escolar. Esse é o resultado que a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) obteve com recente relatório feito como parte do projeto An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools (Uma Lição Diária: #FIMdaviolência nas Escolas, em português). O número corresponde a cerca de 150 milhões de jovens com idade entre 13 e 15 anos. Apesar de a pesquisa ser global, ela não conta com dados retirados do Brasil.

As entrevistas ainda mostraram que pouco mais de um em cada três alunos sofre bullying (presencial e on-line) e a mesma proporção também atinge quem acaba envolvido em brigas corporais com outros adolescentes. De maneira geral, concluiu-se que garotos precisam enfrentar riscos constantes de agressões e ameaças físicas, enquanto as meninas se mostraram mais propensas a lidar com violência psicológica em seu cotidiano.

IMPACTO

A organização internacional afirma que essas complicações têm impacto direto no resultado da aprendizagem e no bem-estar dos jovens, reforçando que as ramificações ocorrem tanto em países ricos quanto em nações menos desenvolvidas.

Como reflexo do levantamento, a Unicef desenvolveu série de recomendações a governos e gestores de diversos pontos do mundo. Implementação de políticas e legislação para proteger os estudantes da violência nas escolas, fortalecimento de medidas de prevenção e resposta nos colégios e pedir atenção às comunidades e às pessoas para que se unam aos jovens quando falarem sobre o assunto fazem parte da listagem para se tentar melhorar o cenário do tema estudado.