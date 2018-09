‘Joias do Ballet Russo’ é opção em São Paulo

Vinícius Castelli



24/09/2018 | 07:26



Quem aprecia a arte do balé tem oportunidade de assistir à junção de alguns dos melhores bailarinos da Rússia, que se unem para apresentar o espetáculo Joias do Ballet Russo. A apresentação acontece em São Paulo, dia 10 de outubro, às 20h, no palco do Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500).

Realizado por artistas dos teatros Marinsky, Mikhailovsky e Stanislavsky, o espetáculo aposta em trechos de obras como Lago dos Cisnes, Corsário e Bela Adormecida, entre outras. A direção é assinada por Oksana Kordiyaka. Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 290 e podem ser comprados na bilheteria do local e pelo site www.uhuu.com.