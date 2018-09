Up! ABC maior do que nunca

Luís Felipe Soares



23/09/2018 | 07:10



O universo pop continua a agitar o público e o Grande ABC não fica de fora da influência das mídias. A miscelânea de elementos vindos de cinema, história em quadrinhos, obras digitais, literatura e animações tem força o bastante para ser a base de verdadeira festa para reunir fãs com o mesmo objetivo: se divertir. Essa é a ideia das atividades promovidas por mais um Up! ABC, festival caracterizado por celebrar a cultura geek, a criatividade dos cosplays e o chamativo mundo dos games.

Em sua agenda semestral nesta temporada – a primeira deste ano, em janeiro, reuniu cerca de 11 mil pessoas –, o evento volta a tomar as instalações da Universidade Anhanguera – UniABC (Avenida Industrial, 3.330. Tel.: 4991-9800), em Santo André, entre os dias 29 e 30. O tema central da festa será os 110 anos da imigração japonesa, celebrados em junho. As ações ocorrem das 10h às 19h.

O evento construiu sua história ao longo do tempo e virou referência de compromissos do gênero na região, além de sempre chamar a atenção do público de São Paulo. Tudo começou em 2005, quando ainda era conhecido como AnimABC – a mudança para o atual nome veio em 2012. Inicialmente voltado para reunir fã da cultura japonesa, atualmente é ‘casa’ para todas as novidades do mundo do entretenimento, tanto oriental quanto ocidental. Após mais de 13 anos, promete-se haver sua maior edição até agora, com público esperado entre 12 mil e 14 mil pessoas.

“São várias diferenças (em relação ao passado), começando por área de videogames muito maior que as das edições anteriores, divida em três pavimentos e contando com dois palcos com telões onde acontecerão desafios durante os dois dias do Up! ABC. Também nunca tivemos tantos convidados, mais de 20”, explica Átila Tetsuo Cumagai, organizador do festival.

A organização montou seis palcos diferentes. Há espaço para competições de jogos, caso de ''League of Legends'' e ''Street Fighter'', agenda musical, brincadeiras e encontros e palestras com os youtubers Tio Tobi e Mhrap (acostumado a fazer raps sobre animês) e as streamers Nayara Sylvestre, a NaySyl, e Glorinha. O chamado Corredor dos Artistas reunirá talentos independentes, entre escritores, ilustradores e roteiristas, expondo seus trabalhos. As conhecidas salas temáticas para fãs de ''Star Wars'', ''Harry Potter'', ''Supernatural'' e ''Just Dance'', entre outras opções, estão confirmadas, assim como lojas com produtos diversos sobre tudo que movimenta as mais de 80 atividades simultâneas. Os cosplays continuam a ser a principal atração, com as caracterizações prestando homenagem a populares personagens e entrando em disputa nos concursos, além de andarem pelo local prontos para tirarem fotos.

Os ingressos para o UP! ABC já estão à venda, com valores individuais entre R$ 25 para o sábado e R$ 30 no domingo, além do combo para todo o fim de semana a R$ 50. A compra antecipada ocorre por meio da internet (www.sympla.com.br) e em pontos especiais espalhados pela região e em São Paulo. Também haverá comercialização dos tíquetes na entrada da universidade andreense nos dias de atividades. Mais informações e detalhes sobre o evento estão em seu site oficial (www.upabc.com.br).