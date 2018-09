Notícias da semana - 17 a 23 de setembro

Do Diário do Grande ABC



FAUNA





Ararinha-azul é considerada espécie extinta

A ararinha-azul foi colocada na lista de animais em extinção, não sendo mais encontrada voando livremente na vida selvagem. Ela ficou conhecida mundialmente por inspirar os personagens Blu e Jade, protagonistas das animações ''Rio'' (2011) e ''Rio 2 ''(2014), produções norte-americanas comandadas pelo diretor brasileiro Carlos Saldanha.

Esse tipo de espécie vinha sendo observado durante oito anos por profissionais da organização ambiental BirdLife International, que cuida da classificação de aves na chamada Lista Vermelha da União Internacional Para a Conservação da Natureza. Eles montaram relatório no qual recomendam a reclassificação do pássaro sobre sua situação atual na natureza brasileira. A questão se agrava pelo fato de que a última aparição oficial de um exemplar voando entre as florestas é datada de 2000, há 18 anos.

Apesar de seu sumiço na fauna nacional, existem cerca de 170 ararinhas-azuis vivas em diversos criadouros do mundo. O governo brasileiro anunciou, no mês de junho, a formação de área de proteção especial e refúgio para a espécie na Bahia, com o objetivo de reintegrar os pássaros ao meio-ambiente livre a partir de 2021.

ECONOMIA





São Paulo repassa parte de imposto para suas cidades

O governo do Estado de São Paulo depositou valor de R$ 370,21 milhões nas contas públicas dos 645 municípios paulistas (incluindo as sete cidades da região). A quantia é proveniente de repasses do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que ‘pega’ pedaço do valor de tudo com que as pessoas gastam. Parte desse dinheiro é devolvida para as cidades realizarem investimentos em obras e projetos.

Semanalmente, o governo estadual distribui às administrações municipais certa quantia proveniente do ICMS. Até agora, R$ 846,93 milhões já foram distribuídos pelas cidades do Estado.

POLÍTICA





Candidatos são barrados por conta da Lei da Ficha Limpa

A Justiça Eleitoral rejeitou, até agora, a candidatura de 157 políticos barrados pela Lei da Ficha Limpa, que proíbe campanhas de quem esteja envolvido em crimes eleitorais, a exemplo de compra de votos e doações ilegais.

ESPORTES





Guerrero busca última chance para voltar a jogar

Os advogados do atacante Paolo Guerrero, do Internacional-RS, entraram com pedido especial na Justiça comum da Suíça, na Europa, para tentar a última liberação para que volte a atuar ainda em 2018. Não há prazo definido para a resposta.

O peruano está impedido de jogar por conta de punição por doping (quando atletas usam drogas ou outros métodos para aumentar o desempenho). Originalmente, sua suspensão foi de um ano, mas ele conseguiu permissão da Justiça para voltar a atuar. Guerrero foi condenado outra vez, agora a 14 meses de pena, tendo já cumprido seis meses.