Jornada para a despedida

Luís Felipe Soares



23/09/2018 | 07:09



“A aventura vai começar/Todos juntos, vamos visitar/O mundo de Jake e seu amigo Finn/Diversão é aqui/Hora de Aventura!” Já se passaram dez temporadas desde que a canção acima serve de abertura para os 282 episódios de ''Hora de Aventura'', um dos desenhos mais populares dos últimos anos. A jornada protagonizada pelo menino Finn e o cão amarelo Jake (capaz de se transformar em praticamente qualquer coisa, a exemplo de carro, tijolo, armadura, sofá e um bote) pela fantástica Terra de Ooo não tem limites quanto a lugares, personagens e situações, mas está prestes a chegar ao fim.

Fãs de todas as idades têm compromisso marcado para hoje à noite, às 21h, quando o Cartoon Network começa a apresentar o último capítulo do seriado norte-americano. O especial de despedida é dividido em quatro partes, completando cerca de 40 minutos de exibição. A programação do dia do canal ainda terá maratona relembrando as últimas temporadas da animação a partir das 14h.

Já é possível encontrar na internet alguns trechos e imagens sobre o episódio, muito por conta de sua apresentação internacional ter ocorrido originalmente no dia 3, no Cartoon Network dos Estados Unidos. Os possíveis spoilers possuem clima épico, mostrando detalhes da batalha entre os comandados da Princesa Jujuba contra o exército de seu tio Gumbald. Apesar da guerra ser praticamente uma certeza, Jake acredita que o confronto não é uma boa ideia e que as diferenças podem ser acertadas de outra maneira, incluindo passando momentos de revelação dentro do mundo dos sonhos.

Entre erros e acertos, o especial ainda conta com a aparição inesperada de poderosa criatura disposta a acabar com tudo e a todos, incluindo Marceline, Princesa Caroço, Lady Íris, Conde de Limãograb, Rei Gelado e o pinguim Gunter, sem contar as instalações da casa na árvore que serve de lar para a dupla de protagonistas. As diversas músicas que aparecem para revelar lições a serem aprendidas mostram sua importância em hora decisiva do programa.

Tudo é mostrado ao público no futuro. Nesse cenário, o videogame Beemo conta a história do que se passou com seus amigos no passado para Shermy (parecida com um coelho) e Beth (com rosto que lembra Jake e de tamanho gigante). Há quem diga que as amigas representem possível continuidade de ''Hora de Aventura'' em possíveis projetos, com a Terra de Ooo ainda tendo contos a serem explorados.

Série é marco entre novas animações

O adeus dado por ''Hora de Aventura'' também serve para observar sua influência entre o público e no meio da cultura pop. A inusitada mescla de traço pouco complexo com alto nível de imaginação se mostrou boa o suficiente para fazer da série marco entre a atual geração de desenhos animados.

Sua estreia há oito anos pegou a televisão de surpresa e abriu espaço para o espírito e linguajar de nova safra de artistas de animação, capazes de tratar no programa temas infantis e adultos. Detalhe que certos enredos se prolongavam por mais de um episódio, algo comum nos animês japoneses, mas pouco explorado em trabalhos norte-americanos.

Grande parte do trunfo do programa foi apresentar diversos personagens carismáticos, relacionáveis e excêntricos. Talvez Finn seja uma das primeiras figuras a conseguir falar na língua dos atuais expectadores do Cartoon Network.

O poder por trás de Hora de Aventura provou que entretenimento infantil ainda possui força de agitar o meio da cultura pop em geral, uma vez que o show possui adaptações em mídias como videogames (veja mais acima) e quadrinhos. Com seu sucesso, atrações como ''Steven Universo'' e ''Gravity Falls: Um Verão de Mistérios'' também conseguiram espaço.

Jogo recente tem duelos em RPG

As aventuras de Finn e Jake vão além dos limites dos desenhos animados e encontram nos videogames universo criativo para que possam continuar a se divertir, com o público controlando os personagens e também entrando na brincadeira virtual. O mais recente capítulo da carreira do seriado nos jogos eletrônicos fica por conta de ''Adventure Time: Pirates of The Enchiridion'', com versões para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e computador.

Lançada em julho, a produção coloca os gamers em jornada na qual precisam desvendar o desaparecimento do Rei Gelado (e do pinguim Gunter), com o sumiço fazendo com que as geleiras da Terra de Ooo derretam. A navegação gerada pelas novas águas serve de inspiração para o tema ligado a piratas.

Os momentos de batalha são no formato do clássico gênero RPG, com ataques e defesas ocorrendo em turnos (com cada personagem realizando seu movimento em sua determinada vez). Marceline e BMO se juntam à equipe da dupla e todos contam com poderes especiais.



Além das lutas, os jogadores devem usar suas lembranças de detalhes que apareceram no seriado ao longo do tempo para que possam obter informações de certos personagens ‘suspeitos’.

Consultoria de Roger Keesse, criador e roteirista de séries de animação e head de desenvolvimento do núcleo audiovisual da Mauricio de Sousa Produções.