Marcos Bassi, reitor da USCS, é indicado para Conselho Estadual de Educação

Do Diário OnLine



21/09/2018 | 17:07



O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Marcos Sidnei Bassi, passará a ser membro titular do Conselho Estadual de Educação. A indicação foi publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O mandato tem duração de três anos.

Segundo Bassi, sua principal bandeira no Conselho “será a defesa das instituições municipais de ensino superior, da viabilidade desse nosso modelo e a busca pelo desenvolvimento de cursos de qualidade em nosso âmbito”.

No cargo desde 2013, Bassi já acumula 34 anos de USCS, sendo quatro como aluno (de 1984 a 1988) e de 1989 até 2012 como docente. A instituição, inclusive, comemora 50 anos este ano.