Som do saber

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



23/09/2018 | 07:06



A literatura é um dos meios de se contar histórias mais antigos que existem. Mas as palavras que dão vida a personagens, cenários e acontecimentos hoje são acessadas de diferentes maneiras, não apenas pelos livros físicos em páginas impressas. Com o chamado audiolivro, que começou a ‘se aventurar’ no mercado em 1970, também é possível ouví-las em voz alta, no fone de ouvido ou no alto-falante, a qualquer hora e lugar.

Recentemente, a Companhia das Letras lançou, em parceria com a plataforma Google Play, um selo dedicado apenas a audiolivros, o chamado Áudio Companhia. “Temos acompanhado o mercado global de áudio há vários anos, e notamos que em alguns países as vendas de audiolivros vêm crescendo com muita força”, conta a gerente de projetos digitais da editora, Marina Pastore. Só no ano passado, de acordo com pesquisa divulgada pela Audio Publishers Association, o segmentou lucrou mais de US$ 2,5 bilhões nos Estados Unidos.

Outro motivo para o investimento e aposta de crescimento do formato no País é o perfil dos leitores na atualidade. “A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que a falta de tempo é o principal motivo pelo qual as pessoas não leem mais. Como o audiobook pode ser ouvido em qualquer lugar, acreditamos que pode preencher esta lacuna”. O audiolivro também tem papel fundamental no quesito acessibilidade, como explica a coordenadora de livros digitais da editora Rocco, Mariana Souza: “Ele permite que leitores que não conseguem ler no formato impresso (deficiente visual, baixa visão e analfabetos) também acessem o conteúdo”.

É o caso de Marcelo Mikley, 20 anos, de São Bernardo, que é cego. “A questão com a leitura é complicada. O Braille eu quase não uso por ser difícil de encontrar. Particularmente, adoro audiolivros”, diz o estudante. Inclusive, se considera um leitor compulsivo pela paixão que tem pela literatura. Além do formato, também utiliza do recurso de leitor de tela do computador, mas para isso é necessário que a obra esteja digitalizada corretamente, o que nem sempre acontece. “Livros que eu gostaria de ler e que não estão disponíveis são muitos. Tem pouca coisa acessível. O sonho da minha vida é ter uma biblioteca virtual do tamanho da biblioteca física da USP”, comenta.

Mas como tudo tem seus pró e contra, com o audiolivro não seria diferente. “Entendo que ouvir o livro enfraquece a formação da competência escritora, ficando comprometida a experiência da leitura como a compreensão, assimilação e construção do sentido em nome da praticidade”, explica o escritor e graduado em Letras Sérgio Simka.

O formato é para se ficar de olho e digno de todas as apostas, como enfatiza a coordenadora de livros digitais da Rocco: “Está em franco crescimento. Plataformas para ouvir audiolivros por streaming ajudam a popularizar a mídia. E a chegada dos ‘gigantes’ internacionais, como Google, Kobo e Audible, mostra o potencial de desenvolvimento do mercado, o muito que ainda vai se investir nessa mídia por aqui”.

CURIOSIDADES

Segundo a Audio Publishers Association, o perfil do público que consome audiolivros é aquele que procura fazer outras coisas enquanto ouve, além da possibilidade de acessar o livro em qualquer lugar.

O formato pode ser encarecido, ao mesmo preço de um livro físico, por conta de sua produção específica, que exige narração, custos de estúdio, edição, mixagem do arquivo e revisão do áudio.

Ainda de acordo com a Audio Publishers Association, a pesquisa revela que 54% dos ouvintes têm menos de 45 anos, 53% deles utilizam mais a plataforma em casa e, 36%, enquanto estão no carro.