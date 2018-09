BNDES capta US$ 100 mi com bancos japoneses para projetos sustentáveis

21/09/2018 | 16:07



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta sexta-feira, 21, a captação de US$ 100 milhões com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), o Mizuho Bank e The Bank of Saga. Firmado na quarta-feira, a operação com os bancos japoneses será direcionada para o financiamento de projetos de preservação do meio ambiente, "promovendo a redução da emissão de gases do efeito estufa e a geração de energia a partir de fontes renováveis".

A captação tem foco ambientalmente sustentável porque foi feita no âmbito da linha Global Action for Reconciling Economic Growth and Environmental Preservation (Green).

"Os recursos deverão ser aplicados em projetos da carteira do BNDES de energia eólica, sendo elegíveis também investimentos em geração de energia renovável a partir de outras fontes, como biomassa e solar", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do BNDES.