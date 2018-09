Nicole Bahls relembra alfinetada de Cláudia Raia: - Na época eu fiquei chateada

21/09/2018 | 16:11



Nicole Bahls foi convidada no programa Superpop, de Luciana Gimenez, e participou de um quadro chamado Palavra Chave, em que Luciana mostra uma imagem ou palavra e o convidado deve falar a respeito. Quando a apresentadora mostrou a palavra polêmica, logo foi mencionado o antigo affair da modelo com Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, e as declarações da atriz na época.

Nicole e Enzo se conheceram em 2013 na quadra da escola de samba da Beija-Flor, e engataram um romance. Em uma entrevista para o jornal O Globo, na época, Cláudia Raia disse que não pensava na possibilidade dos dois namorarem, pois Enzo se divertia, mas sabia o limite na hora certa.

Cinco anos após a polêmica, Nicole se pronunciou sobre o assunto no programa:

- Acho que é preocupação de mãe, normal. Foi só paquerinha, nada de mais, acho que ela ficou preocupada. Ela é superior.

Ao ser questionada se teria ficado chateada, Bahls respondeu:

- Na época eu fiquei, porque ela deu uma declaração e minha mãe ficou meio triste, mas já passou, uma bobeira.

Com muito carisma, a modelo ainda fez elogios à atriz:

- Ela é maravilhosa, é um amor, super companheira.