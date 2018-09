Mobilidade cultural

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



22/09/2018 | 07:57



Andar de carro tornou-se uma das práticas mais comuns na rotina, seja para ir ao trabalho ou se locomover à padaria. Embora ofereça conforto, a utilização do automóvel traz também problemas como congestionamentos, frequentes acidentes, aumento do consumo de combustíveis e, consequentemente, poluição. A fim de fomentar a Mobilidade Urbana e diminuir esses danos, hoje é o Dia Mundial sem Carro.

Em comemoração à data e abrindo a programação da Semana Move, promovida pelo Sesc São Paulo, o Cine-Cicletada junta os amantes da pedalada com os apaixonados pela sétima arte. Nesta tarde, um passeio coletivo, cada qual com sua bicicleta, guia os ciclistas até dois pontos em que serão exibidos curtas-metragens, o primeiro em Santo André e, o segundo, em São Caetano.

O evento é uma iniciativa do Ciclo Coletivo, e acontece desde 2012, mas esta é a primeira vez que passa pelo Grande ABC. “Soubemos que a região era um reduto da indústria automobilística, assim como é muito forte em ciclismo. Realizar a atividade no Dia Mundial sem Carro na região vai ser especial”, conta um dos organizadores, Jair Molina.

Sem pagar nada para participar, os interessados podem sair de três pontos de encontro na região, às 17h: no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo (Av. Kennedy, 1.155), ou na Praça dos Estudantes (Av. Goiás, 660), em São Caetano. A primeira parada será no Parque Central, em Santo André, e em seguida o rumo é o Parque Chico Mendes, em São Caetano.

A programação se estende até as 22h, e são recomendados utilização de capacete, revisão da bicicleta, levar correntes com cadeado e cangas para acomodação em gramados.

Serão seis curtas exibidos, entre eles Plantae (2017), Estamos Todos Aqui (2017), A Subida (2018) e Emergência (2018). “Os filmes selecionados dialogam com diferentes pautas, e a partir das questões relacionadas a esportes e Mobilidade Urbana, podemos também nos comunicar através de artes para surgir outros temas, como a defesa dos direitos humanos e preservação da natureza”, explica Molina. Uma das histórias a serem apresentadas e exemplo disso é Interdito, obra documental que acompanha grupo de ciclistas que luta pelo direito de se locomover de São Paulo a Santos de bicicleta.

A Semana Move ainda continua na região com outros eventos ligados à área esportiva. A programação completa pode ser acessada pelo site www.brasil.semanamuevela.com.