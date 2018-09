Padre Fábio de Melo preocupa seguidores ao ficar internado

21/09/2018 | 15:11



Nesta sexta-feira, dia 21, o padre Fábio de Melo deu um pequeno susto em seus seguidores ao publicar uma foto ao lado de três cardiologistas, entre eles o Dr. Roberto Kalil, do programa global Bem Estar, e dizer que ficou dois dias internado passando por uma bateria de exames:

Agora eu tenho três cardiologistas porque um só não dá conta do meu coração. Dois dias internado passando pelas máquinas para descobrir as regularidades e irregularidades do corpo. Mas a leitura das máquinas passa pela competência de quem optou viver cuidando dos outros. E depois da leitura do corpo e leitura da alma. E foi assim. Obrigado @robertasaretta, @drrobertokalile @jukagil. Pelo carinho, pela amizade!

Nos comentários, os seguidores demonstraram preocupação querendo saber mais detalhes dos procedimentos e desejaram melhoras ao padre. Uma seguidora comentou:

Agora me assustei... Desejo de todo coração que seu corpo e sua alma estejam muito bem, que você vai obedecer os médicos, e ter uma rotina saudável!

Outra seguidora brincou:

E a tietagem não perdoou. Nem os médicos resistem aos seus encantos, amado.